La Jordan Zoom 92 nous ramène à Barcelone

Un best of des 90s sur une nouvelle Jojo aux couleurs de la Dream Team.

Si les fans de la marque au Jumpman préfèrent toujours se tourner vers les très nombreuses rééditions, il n'en reste pas moins que Jordan Brand innove fréquemment et avec brio, que ce soit sur des modèles performances ou d'autres silhouettes inédites. C'est le cas avec la Zoom 92, qui a pris pour base trois chaussures connues de tous et portées par Michael Jordan dans les 90s : Air Max 180, Air Jordan 7 et Air Force 5.

Le mix tente de garder l'ADN de ces sneakers introduites en 1992, et c'est vraiment réussi. On garde une tige mid avec une assise assez large qui rappelle bien les années 90 et le côté un peu foufou de l'époque qui, dans le design et les matériaux laissait penser que tout était possible. Le chausson de la 180, le patch arrière de la 7, certains détails de la AF5, du mesh, du cuir et des matériaux transparents... que demander de plus ? Ah oui, un confort particulier, souhait exaucé par la présence d'une poche Zoom bien visible sur l'avant du pied. Le shape est quant à lui fidèle à ce que Nike proposait il y a 30 ans.

Et puisque l'on parle de 1992, autant retourner vers la Dream Team et son odyssée olympique. Les couleurs reprennent celles de Team USA, et le 9 sur le talon est (mais ça vous le savez déjà) celui porté par MJ à Barcelone. Le renfort argenté de la Jordan 7 est d'ailleurs présent sur l'avant du pied.

Solide et confortable, originale et rétro à la fois, cette Zoom 92 a aussi la particularité d'avoir à la fois un Jumpman sur la languette et un swoosh sur le côté, fait rarissime ces derniers temps, à part sur les Jordan 3 "Tinker".

En cette année de Jeux Olympiques reportés, voilà de quoi récupérer un peu de moral et de nostalgie.

Cette Jordan Zoom 92 est disponible.

Les images de la Jordan Zoom 92 Olympic