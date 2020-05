La Nike Kobe 5 Protro Bruce Lee va avoir droit à une version alternative

En ce cinquième mois-iversaire du décès de Kobe Bryant, la même question lancinante revient : quand allons nous pouvoir nous offrir une paire de Kobe ? Petit résumé de ce dont nous vous avions parlé prédécemment : Nike a fermé les vannes des releases de produits estampillés Kobe depuis le 26 janvier. Plein de modèles sont dans les tuyaux, mais sans que l'on ait la moindre visibilité sur les process de production. En un mot comme en cent : c'est le flou total.

Mais cela ne nous emp^che pas pour autant de rêver, notamment en voyant cette Kobe 5 Bruce Lee alternative. Tout le monde se rappelle du colorway orange et noir rendant hommage au GOAT du Kung Fu et à l'affiche de "La Fureur du Dragon". En voici un nouveau qui se cale sur les tenues de Bruce, à base de blanc et de noir brillant, avec du jaune sur le talon et le logo du Mamba en argenté. Et que dire des petites griffures rouges sur le côté ? Du grand art.

Le shape est indémodable, et agrémenté des dernières technologies (le principe même de la lignée "Protro") pour un confort maximum. Vous retrouverez la signature de la légende des Lakers sur le talon, et le numéro 24 imprimé sur les semelles intérieures.

Aucune date de sortie pour le moment n'a été annoncée, mais vous en serez les premiers informés.

Les images de la Nike Kobe 5 Protro Alternate Bruce Lee