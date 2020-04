Nike présente la toute première Kobe « d’après »

Cela avait été un des gestes forts de Nike après le tragique décès de Kobe Bryant : retirer de la vente toute la gamme estampillée Black Mamba, histoire d'éviter les accès incontrolables de spéculation morbide. Même si cela n'a pas empêché les prix de s'envoler sur le second marché (coucou les crevards...), créant un engouement tout nouveau pour plein de "fans" qui n'auraient jamais mis 10 euros dans une Kobe avant le 26 janvier.

Du coup la sortie de la toute première silhouette post drame est un petit évènement en soi, et c'est donc la "Mamba Fury" qui porte ce lourd honneur. Une tige ultra low qui fera penser à la Kobe 11, avec un Swoosh plus bas empiétant sur la semelle pour un nouveau look. L'upper est en mesh classique, avec un amorti Zoom qui a mille fois fait ses preuves.

Trois coloris seront disponibles, avec un noir et un blanc très neutre (mais intéressants grâce à la semelle bicolore) , et un troisième plus ambitieux noir rouge et jaune. On aime bien le côté très Mamba grâce à une texture snakeskin sur la midsole, accentuée sur le dernier colorway. Le logo Kobe apparait comme toujours sur le talon renforcé par un empiècement de plastique, et le haut de la languette.

Rien de foufou, on vous l'accorde, mais cela reste du solide et la juste continuité de la lignée. Et puis, c'est LA première chaussure qui va perpétuer l'héritage sneaker du numéro 8 / 24.

La sortie devrait se faire dans les semaines à venir, nous vous en tiendrons informés.

Les images de la Kobe Mamba Fury