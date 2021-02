Jalen Green est fréquemment dans le top 5 des Mock Drafts pour 2021. Le jeune arrière de la Team Ignite, en G-League, continue de sagement progresser au contact des professionels, tout en montrant par séquences des choses assez formidables. Cette semaine, lors de la défaite contre les Westchester Knicks, Green n'a pas fait le match de sa vie (15 points à 6/18), mais on l'a vu placer ce petit move assez magnifique pour enrhumer son défenseur.



Depuis le début de la saison, après 6 matches (4 victoires, 2 défaites), Jalen Green tourne à 17.2 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne. A ses côtés, on retrouve d'autres grands talents de high school qui ont préféé se testeer immédiatement face aux pros et gagner leur vie plutôt que d'aller en NCAA, comme Jonathan Kuminga, Daishen Nix ou Isaiah Todd, dont on suivra aussi l'évolution au cours de la saison.