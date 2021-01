Le coach des Hornets explique pourquoi LaMelo Ball n’est pas starter, on ne valide pas

Les Charlotte Hornets s’en sont remis à un excellent Gordon Hayward, tranchant et clutch, pour battre le Orlando Magic hier soir (107-104). L’ailier All-Star a marqué 39 points (avec 9 rebonds) dont le game winner à sept dixièmes du buzzer. Mais cette performance étincelante ne doit pas faire oublier pour autant l’impact des joueurs du banc sur cette rencontre. Dont celui de LaMelo Ball, pointé à 11 points, 5 rebonds et 8 passes en 28 minutes. Avec le meilleur différentiel de la partie : +15.

Une nouvelle sortie très solide du troisième choix de la draft. Sans doute le rookie le plus prometteur et le plus prolifique avec Tyrese Haliburton depuis le coup d’envoi de la saison. Mais malgré 12 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne en moins de 25 minutes, son coach James Borrego refuse toujours de l’introduire dans le cinq majeur. Il explique pourquoi.

Hornets coach James Borrego on LaMelo Ball not starting yet: “If you’re turning the ball over 5 times in 16 minutes, that ain’t gonna cut it for me. If you’re doing that on offense, you better be bringing something on defense.”

