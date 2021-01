Pour la plupart des observateurs, LaMelo Ball faisait office de favori pour le titre de rookie de l'année. Parce qu'il était celui qui aurait le plus d'opportunité. Cette classe de débutants était assez aléatoire au départ. Et ça se confirme sur le terrain. Pour le moment, aucun rookie ne sort du lot. Anthony Edwards doit simplifier son jeu, James Wiseman doit se contenter d'être la 4e ou 5e option des Warriors, et pour les autres, il n'y a vraiment rien de fou à signaler.

En réalité, LaMelo Ball est le seul qui répond globalement aux attentes. Le meneur remplaçant des Hornets est premier aux rebonds, aux passes, aux interceptions et à l'évaluation de sa promo. Dernièrement, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à réussir un triple-double. S'il confirme dans les prochaines semaines, on tiendra sans doute notre ROY.

Interrogé au sujet de son coéquipier, Gordon Hayward n'avait que du bien à dire. Et il s'est même laissé tenter à une comparaison plutôt flatteuse.

"Il est grand. Mais plus que tout, il sent le jeu. Pour moi, il est un peu pareil que Russell Westbrook et Luka Doncic qui tournent toujours autour du ballon et qui leur revient souvent. Avec ses rebonds et ce qu'il est capable de faire pour une grande action, pour moi, c'est le même type de sensation qu'avec eux. Je pense qu'il sera très bon."

Il lui faut maintenant se débarrasser de quelques défauts, notamment sur sa gestion de la balle. Mais on est d'accord pour dire que le potentiel est véritablement présent.

LaMelo Ball déjà dans l'histoire de la NBA