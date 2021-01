LaMelo Ball, déjà dans l’histoire de la NBA et ce n’est qu’un début…

Plus jeune joueur à réaliser un triple-double dans l'histoire de la NBA, le meneur des Charlotte Hornets LaMelo Ball confirme son talent.

LaMelo Ball se retrouve particulièrement attendu. Sélectionné au #3 pick de la Draft NBA 2021, le meneur de jeu suscite de grandes attentes à cause des sorties médiatiques de son père, LaVar. Mais l'attention se porte aussi sur lui à cause de son talent évident.

A seulement 19 ans, il devait ainsi incarner le renouveau des Charlotte Hornets. Et dans cette équipe peu spectaculaire ces dernières années, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Même si ses débuts ont été irréguliers en NBA, le natif de Chino a déjà affiché son potentiel.

Samedi, LaMelo a été tout proche de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à compiler un triple-double dans la Ligue. Et ce dimanche, il s'est bel et bien emparé de ce record.

LaMelo Ball dans l'histoire de la NBA

Contre les New Orleans Pelicans (118-110), il avait ainsi compilé 12 points, 10 rebonds et 9 passes décisives en 26 minutes. Cette petite passe décisive manquante l'avait empêché de faire l'histoire de la NBA face à son frère, Lonzo. Mais pour se consoler, le meneur des Hornets s'est rattrapé face aux Atlanta Hawks (113-105).

Cette fois-ci, il a bien eu son triple-double : 22 points, 12 rebonds et 11 passes décisives en 31 minutes. A 19 ans, Ball s'empare ainsi du record détenu jusqu'à maintenant par Markelle Fultz. Il l'a même battu de 177 jours. C'est dire la précocité au plus haut niveau du jeune homme.

"Un jeune rookie de 19 ans ne ressemble habituellement pas à ça. Il faut bien s'en rendre compte, c'est très rare de voir ça. Il n'est absolument pas impressionné par les événements. On dirait qu'il fait ça depuis des années", a apprécié son coach James Borrego pour ESPN.

LaMelo Ball bientôt propulsé dans le 5 majeur des Hornets ?

Calme et serein, le #2 des Hornets a affiché une grande confiance en lui au moment de revenir sur cette belle réussite.

"Je vis ma vie et je sais de quoi je suis capable. Donc des choses comme ça n'ont pas un énorme impact sur moi. Je sais que c'est censé arriver", a lancé LaMelo Ball.

Si certains peuvent le considérer arrogant, LaMelo Ball a la confiance indispensable à tous les grands talents.

Seulement un début

Même si la portée historique de sa performance fait parler, elle dépasse largement ce cadre. Car sans même parler de ce triple-double, le prodige des Hornets a eu un impact énorme sur ce match. Encore en sortie de banc, son différentiel parle tout simplement pour lui : +18.

Adroit (9/13 aux tirs dont un 3/5 à longue distance) et propre (1 ballon perdu), Ball a tout simplement dominé les débats. Et pourtant, en face, il se trouvait notamment contre Trae Young. Même la star des Hawks a d'ailleurs salué le talent de son adversaire.

"C'est un grand meneur qui peut faire des passes, prendre des rebonds. Et surtout, c'est un joueur intelligent. Les choses vont devenir de plus en plus faciles pour lui dans la Ligue tant qu'il continue d'enchaîner les matches", a prévenu Trae Young.

LaMelo Ball, apprenez à aimer le pur showman de demain !

Effectivement, au fil des matches, LaMelo Ball gagne en confiance. Après quelques copies décevantes en début de saison, il a clairement haussé le ton. Et avec ses récentes performances, il est revenu (comme prévu) dans la course pour le titre de rookie de l'année. En attendant, les Hornets commencent à s'adapter à son style de jeu fantasque et se régalent.

"C'est dur car tu ne sais jamais d'où le ballon va arriver. Il peut le balancer derrière sa tête, son dos ou sur toi (rires). Il faut être actif et concentré quand il a le ballon. C'est toujours amusant de jouer avec un gars comme ça", a commenté PJ Washington.

Altruiste, amusant et même efficace. LaMelo Ball n'est effectivement pas un rookie comme les autres. Et la suite de sa carrière s'annonce également spectaculaire !