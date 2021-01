LaMelo Ball flirte avec un record et domine Lonzo Ball !

La hype autour de la famille Ball peut agacer. C’est vrai. C’est même compréhensible. Mais ça n’empêchera pas la NBA d’en tirer bénéfice en exploitant son produit. Parce que deux frangins draftés dans le top-trois qui s’affrontent, ça n’arrive pas tous les jours. Puis ce sont deux joueurs intéressants. Particulièrement LaMelo Ball.

Lonzo vs LaMelo : On va enfin savoir qui a le meilleur Ball

Le plus jeune des fils de LaVar Ball défiait son frangin Lonzo Ball pour la première fois hier soir. Une rencontre a priori anodine entre les Charlotte Hornets et les New Orleans Pelicans. Mais un choc retransmis sur le réseau national, via ESPN. Pas de quoi impressionner le troisième choix de la draft 2020.

« Mes matches étaient déjà diffusés sur ESPN quand j’étais ado. Donc pour moi, c'est normal », confie avec justesse le showman des frelons.

Pas du tout paralysé par l’enjeu, au contraire, Melo est passé tout près de battre un record cette nuit. Il a compilé 12 points, 10 rebonds et 9 passes décisives en 26 minutes. Un caviar de plus et il serait devenu le plus jeune joueur de l’Histoire de a NBA à poster un triple-double. Le record appartient à Markelle Fultz après avoir été la propriétaire de… Lonzo Ball !

« C’est ce que l’on attend de lui », notait son coach James Borrego. « Je suis fier de lui. C’est un joueur fantastique. Il nous apporte beaucoup d’énergie. Je l’ai trouvé excellent ce soir. »

LaMelo Ball a encore presque deux cent jours pour battre le record de Fultz. Ça parait évident qu’il va finir par le faire tomber avant d’approcher sur ses 20 ans. Le jeune talent des Hornets est polyvalent, fantasque sur le terrain mais au service du collectif. Et il a contribué au succès des siens hier soir.

Les deux frangins n’ont pas été souvent face à face en cours de jeu. Mais quand ce fut le cas, Melo a pris le dessus sur son aîné. Avec notamment un trois-points et un layup marqués devant Lonzo Ball (5 pts, 2 rbds, 3 pds). De quoi donner un peu plus de saveur à ce premier duel. Et l'occasion de faire le point, après deux semaines. Parce que les deux frères présentent quelques similitudes dans le jeu.

« Ce sont tous les deux des leaders. Ils ont une très bonne vision du jeu. Je pense que c'est le principal point commun, ils ont une très bonne compréhension du jeu et leurs coéquipiers aiment jouer avec eux », ajoute Borrego.

Le plus jeune des frères Ball paraît tout de même en avance et son début de saison est même très prometteur pour la franchise de Caroline du Nord. Il ne devrait pas tarder à trouver une place dans le cinq majeur.

LaMelo Ball bientôt propulsé dans le 5 majeur des Hornets ?

Les highlights de LaMelo Ball