LeBron James fait deux marcher dans le money time et se plaint de l’arbitrage…

Un beau « choke » des familles. Les Los Angeles Lakers se sont écroulés hier soir, alors qu’ils contrôlaient le match contre les Golden State Warriors. Ils se sont fait remonter 16 points avant de concéder la défaite (112-115). Forcément, ça frustre. Et LeBron James semblait particulièrement agacé en conférence de presse. Pas seulement par la performance de son équipe mais aussi par… l’arbitrage.

Les officiels lui ont sifflé deux marcher dans les quatre dernières minutes de la partie. Provoquant ainsi deux pertes de balles cruciales. L’ironie, c’est que dans le même temps, Draymond Green a pu s’en sortir en marquant un panier important tout en ayant changé son pied de pivot. Un panier qui a donné quatre points d’avances aux Dubs dans les quatre dernières minutes.

LeBron on frustration w/ traveling calls (question by @billoram): "It's so funny because the very next play Draymond gets into the lane & slides his foot & it's not called & the same official called me for the travel is right there on the play & told me he didn't travel..." pic.twitter.com/7kf45F6Rav

— Ryan Ward (@RyanWardLA) January 19, 2021