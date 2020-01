En général, les chants "MVP, MVP" entendus à Houston sont réservés à James Harden. Pas hier soir. C'est un autre James, LeBron James, qui a été salué par le public texan. Et pour cause. Il est venu avec des ses Angeles Lakers pour s'imposer sur le parquet des Rockets (124-115). Malgré l'absence d'Anthony Davis, l'autre superstar de l'équipe. Et malgré les 69 points compilés par Russell Westbrook et James Harden. Il fallait une performance d'élite pour sortir vainqueur. Le King a délivré 12 passes décisives et marqué 31 points pour mener les siens à la victoire. Chapeau.

LeBron's getting "MVP!" chants in Houston 👑 pic.twitter.com/AAwFiqcnhf — SportsCenter (@SportsCenter) January 19, 2020

"Je suis très reconnaissant", notait l'intéressé après le match.

LeBron James est effectivement l'un des deux grands favoris pour le MVP cette saison. L'autre candidat, sans doute en tête de la course pour le moment, n'est autre que le lauréat sortant Giannis Antetokounmpo.