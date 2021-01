Les Knicks sous Thibodeau, c’est méchamment fort en défense

Les New York Knicks dominent la plupart des classements défensifs en NBA cette saison. Tom Thibodeau fait son taf et il le fait très bien !

Parfois, un coach avec une identité de jeu forte arrive dans une équipe et la mayonnaise ne prend pas. Beaucoup émettaient des doutes sur l'impact qu'aurait Tom Thibodeau sur les New York Knicks, une franchise sur laquelle plusieurs coaches bien intentionnés se sont cassés les dents ces dernières années, de Jeff Hornacek à David Fizdale, en passant par Derek Fisher. Pour le moment, même si la saison est encore jeune et que rien ne garantit que cette belle dynamique durera, il y a bien un "effet Thibodeau".

Là où l'ancien boss des Bulls et des Wolves excelle depuis qu'il fréquente les bancs NBA, c'est évidemment en défense. Lorsque les Celtics ont soulevé leur dernier trophée Larry O'Brien, Tom Thibodeau était l'assistant en charge de la défense de Doc Rivers. A Chicago, puis à Minnesota, ses équipes ont à chaque fois montré une vraie appétence pour la chose. A New York, où on se demandait si quelqu'un y parviendrait, la défense est à nouveau un point central du jeu des Knicks.

Et si Tom Thibodeau était en train de changer les Knicks ?

Sixièmes à l'Est avec 7 victoires pour 8 défaites, les Knicks ne peuvent pas se permettre de fanfaronner et d'immédiatement croire aux playoffs. Le chemin est encore long. Mais sur les statistiques défensives, impossible de nier qu'il y a eu changement, pour ne pas dire révolution sous Tom Thibodeau.

Au nombre de points concédés à l'adversaire en moyenne ? Les Knicks sont premiers de toute la NBA avec 102.7 pts/match.

Au pourcentage moyen d'adresse des adversaires ? Les Knicks sont premiers avec 43.3% pour leurs opposants.

Sur le pourcentage de paniers à 3 points réussis par les équipes adverses ? Les Knicks sont encore premiers avec 31.2%.

Au classement du net rating défensif ? New York est à la 5e place.

L’effet Thibodeau en 15 matchs. pic.twitter.com/G5TN5by1kd — New York Knicks France (7-8) (@NY_Knicks_Fr) January 20, 2021

Il y a encore du travail pour faire de cette équipe dont certains pensent qu'elle est autant en surrégime que son meilleur joueur actuel, Julius Randle, un vrai prétendant au 1er tour des playoffs. Mais pour une fois, il semble y avoir une dynamique intéressant et de l'adhésion pour le projet et la méthode d'un homme.

Pourvu que ça dure !