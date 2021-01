Et si Tom Thibodeau était en train de changer les Knicks ?

Les New York Knicks font leur meilleur départ depuis 2012. Incroyable, inattendu mais vrai : la franchise de Manhattan affiche même un bilan positif de quatre victoires et trois défaites après deux semaines de compétition. Alors la saison est encore longue, bien évidemment. Mais le simple fait de ne pas passer pour des clowns (enfin… sauf à ce moment là) représente presque une victoire pour la franchise.

Plusieurs facteurs expliquent ce début d’exercice encourageant. Entre la progression aux tirs de RJ Barrett ou encore le volume de jeu de Julius Randle (22-11-7 de moyenne pour l’instant). Mais il faut surtout souligner l’état d’esprit combatif affiché par ce groupe.

« On aborde chaque match comme si on allait le gagner. Même si c’est un duel délicat, on se met en tête que l’on va gagner », note Randle. « Et c’est ce que j’adore avec cette équipe. C’est aussi la marque des coaches. Tom Thibodeau est sur notre dos tous les jours. C’est un super leader. Il a un plan de jeu auquel nous croyons et on est concentré à chaque match. »