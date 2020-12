La nouvelle bourde des Knicks, encore une fois du grand art

Il n’y a décidément que les New York Knicks pour faire ça. Des boulettes sans grandes conséquences (heureusement) mais qui enrichissent leur réputation de franchise clownesque. Hier soir, l’équipe de Manhattan s’est surpassée dans la bêtise anodine en alignant deux joueurs qui évoluaient avec le même numéro.

Reggie Bullock, No. 25 on the Knicks if you're looking at the front of the jersey.

Reggie Bullock, No. 23 on the Knicks if you're looking at the back of the jersey pic.twitter.com/dPda8Dl1Mr

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) December 27, 2020