Lucidité : LeBron James s’essaie à la danse sur TikTok… et reconnait qu’il a l’air d’un idiot

Très présent sur les réseaux sociaux depuis toujours, LeBron James est très au fait des dernières tendances, des modes des uns et des autres. Il a ainsi remarqué que les joueurs NBA les plus jeunes se lançaient régulièrement dans des défis de danse sur TikTok. Trae Young fait figure de "leader" dans le domaine. Sous la pression de ses enfants et de sans fans (très chers à Spencer Dinwiddie qui les a gentiment allumés dernièrement) le King des Lakers a donc craqué et s'est lancé. Voilà ce que ça donne :

Bon... On va être clair, on a déjà vu LeBron plus motivé, même lorsqu'il s'agit de danse. Après tout il fait partie de ceux qui prennent un vrai plaisir à enchainer les petits pas de danse avant les rencontres. Surtout, LeBron n'en était pas à son premier essai. Il y a deux mois, il avait déjà cédé à son fils Bryce et était ainsi apparu sur TikTok. Malgré tout, ce père de famille de 35 ans a reconnu avec lucidité qu'il avait vraiment l'air d'un dingue sur cette vidéo.

TikTok/kids + me = me looking like a damn fool! 🤣🤣🤣🤣🤣🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) April 3, 2020

