Le trophée Bloc Party du jour est pour SHAQ et sa famille

La craquage du mec depuis trop longtemps en quarantaine est pour Meyers Leonard

How I’m walking into the @MiamiHEAT arena once quarantine is over 👋🏼☕️ pic.twitter.com/2HrQmiLyq6 — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) March 31, 2020

Le trophée du mec qui lutte est pour le jeune Sixer Matisse Thybulle

Le danseur Tiktok du jour est Trae Young

La perf inside du moment est (encore) pour Meyers Leonard (décidément très actif)

My wife isn’t the only trick shotter in the house 😏 pic.twitter.com/JCx6NnwOjU — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) March 31, 2020

Quoi qu'on aurait pu le donner à Madame Leonard en fait...

When quarantine keeps you at the house, but ball is life ☄️ pic.twitter.com/pksBNrLPvL — Elle Leonard (@elleleonard) March 30, 2020

L'instant nostalgie est pour DeMarre Carroll qui visiblement regrette ses années ATL

The good ole days in Atl....💯💯💯 pic.twitter.com/AshARo8rrI — DeMarre Carroll (@DeMarreCarroll1) March 30, 2020

Le taffeur de l'extrême ne vient pas de NBA aujourd'hui, mais Roger Federer méritait la distinction

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020

La séquence impressionnante est pour Kyrie (ok, ça ne date pas d'aujourd'hui hein)

Day 20 with no basketball. Anybody else gonna try this at the crib today?pic.twitter.com/IaOqRLKrcB — SLAM (@SLAMonline) March 31, 2020

Le super vener du jour est... une jeune fille aux poings très actifs oO