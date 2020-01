Luka Doncic était annoncé comme un phénomène avant même de mettre les pieds en NBA. Il avait pris l'Europe d'assaut à seulement 18 ans. Mais il restait quelques sceptiques à son sujet, notamment sur sa capacité de briller autant de l'autre côté de l'Atlantique. Et lors de la draft 2018, plusieurs équipes ont préféré miser sur un autre joueur. Les Phoenix Suns, titulaires du premier choix, ont sélectionné Deandre Ayton. Les Sacramento Kings ont ensuite misé sur Marvin Bagley III avant que le Slovène soit finalement choisi par les Atlanta Hawks. Et encore, ils l'ont échangé aux Dallas Mavericks (en l'échange du cinquième choix, Trae Young, et d'un autre pick) dans la foulée. Aujourd'hui, Doncic est un candidat au MVP. L'un des meilleurs joueurs de la ligue. Il ne regrette rien, évidemment. Mais il pensait que les Kings allaient le drafter.

"Ils sont venus me voir à Madrid. Ils sont venus avec le propriétaire. Tout le monde était là donc je pensais sérieusement qu'ils allaient me prendre", raconte la superstar.

Luka Doncic a le sentiment que les Kings ont finalement eu peur que son jeu ne s'adapte pas à la NBA. Il leur a donné tort. Tant mieux pour les Mavericks, qui ont choppé le gros lot.