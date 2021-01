Les 3 MVP qui n’ont jamais disputé de finales NBA

Seuls trois MVP n’ont jamais disputé les finales NBA dans l’Histoire de la ligue. Mais deux d’entre eux sont encore en course.

On dit souvent que l’équipe dispose du meilleur joueur sur le terrain finit par remporter une série de playoffs. Le basket a beau être un sport collectif, les individualités les plus talentueuses font souvent la différence. Alors, si l’on suit cette logique, les MVP de la saison régulière devraient assez régulièrement connaître du succès en playoffs, non ?

Et bien l’Histoire tend à montrer que oui. Parmi tous les lauréats, seuls trois d’entre eux n’ont jamais disputé les finales. Il s’agit de Steve Nash, Giannis Antetokounmpo et Derrick Rose. Alors deux d’entre sont donc encore en course.

Pour le Grec, on peut même penser qu’il ne s’agit que d’une question de temps. La superstar des Milwaukee Bucks est en bonne position pour se qualifier pour les finales cette saison ou les suivantes. Avec peut-être même des bagues au bout.

D-Rose risque d’avoir un peu plus de chemins à faire pour atteindre les finales. En effet, les Detroit Pistons sont loin de retrouver les sommets. Mais l’ancien meneur des Chicago Bulls a le profil pour intéressant un candidat au titre. Peut-être qu’il fera partie d’une belle aventure dans un futur proche.

Pour Nash, c’est fini en tant que joueur. Mais en tant que coach des Brooklyn Nets, il pourrait lui aussi découvrir le parfum des finales.