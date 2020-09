La free agency approche avec son lot de rumeurs suspectes et de bruits de couloir plus ou moins réalistes. Les New York Knicks, en reconstruction totale depuis les arrivées de Leon Rose et Tom Thibodeau, seront évidemment au coeur de nombreuses discussions. L'effectif doit changer. Il va changer. Comme la loterie n'a pas été généreuse (les Knicks ne choisiront qu'en 8e position et le nom du meneur d'Iowa St, Tyrese Haliburton, circule), il y a de grandes chances pour que les têtes pensantes de Big Apple se tournent vers la free agency.

Visiblement, les Knicks seraient à la recherche d'un meneur. Ne nous demandez pas pourquoi. Elfrid Payton, Frank Ntilikina ou encore Dennis Smith Jr ne sont visiblement pas dans les petits papiers des dirigeants, tout au moins pas comme titulaire. Une rumeur évoquait l'arrivée possible de Russell Westbrook. Mais là, c'est le nom de Fred VanVleet qui bruisse sur les réseaux.

The Knicks are expected to offer Raptors unrestricted free agent Fred VanVleet a hefty deal, worth over $22M per year, per league source. — Ross 🏀 (@LegionHoopsRoss) September 16, 2020

Agent libre cet été, le meneur des Toronto Raptors devrait être assez courtisé. La rumeur évoque un salaire annuel de 22 millions de dollars. 22 millions ! Oui, oui. Ca ferait de lui le joueur le mieux payer du roster et donc le leader auto-propulsé du groupe. Fred VanVleet a-t-il les épaules pour être un franchise player ? Possible, mais la question reste légitime. Mérite t'il un contrat à 80 ou 100 millions de dollars ? Idem, question légitime, même si ses 17,6 points et 6,6 pds de moyenne cette saison sont une preuve de sa régularité au plus haut niveau.

Actuellement les New York Knicks ont le payroll le plus faible de NBA (masse salariale totale). Pour l'année prochaine (2020-2021) il n'ont "que" 82 millions d'engagés. De quoi leur permettre de signer 2 bons gros free agents. Mais encore faut-il dépenser intelligemment son argent... C'est sur ce sujet que Leon Rose est attendu. Sur sa première signature, le nouveau boss des New York Knicks n'a pas le droit à l'erreur.

Masse salariale des New York Knicks