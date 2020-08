Draft 2020 : Même De’Aaron Fox chambre les Knicks

Le meneur des Sacramento Kings De’Aaron Fox s’est permis de se moquer gentiment des New York Knicks après la loterie.

Voilà des années que les New York Knicks espèrent relancer leur franchise. Et tant que les superstars refuseront de jouer à Manhattan, ce projet de retour au sommet passera forcément par la draft. Encore faudrait-il un pick très bien placé – R.J. Barrett troisième l’an dernier tout de même. Ça ne sera pas pour 2020. En effet, la franchise de la grosse pomme a hérité du huitième choix. Ce qui fait bien marrer De’Aaron Fox.

Yo I know they sick 😂😂 #8 — De'Aaron Fox (@swipathefox) August 21, 2020

Le meneur des Sacramento Kings peut rire mais sa franchise piochera en 12 et elle n’a plus disputé les playoffs depuis 2006. La plus longue période de disette en NBA. Néanmoins, ça n’empêche pas le « trashtalk » amical. C’était juste un tweet.

De toute façon, même si les Knicks espéraient mieux, ils disposaient du sixième plus mauvais bilan cette saison. Les retrouver en huitième position n’est donc pas tant une déception. C’était même prévisible d’être autour de 6-7 plutôt que 2-3.