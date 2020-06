Paul George : sa maison de Los Angeles à 10 millions déjà en vente

Un an après son arrivée aux Los Angeles Clippers, Paul George change déjà de maison. L'ailier All-Star a mis résidence au luxe assez fou en vente.

On sait ce que dans le fond vous êtes comme nous. Vous aimez bien savoir à quoi ressemblent les baraques des stars NBA, histoire de goûter par procuration à ce que peut être le luxe. Ou peut-être faites vous simplement partie de la team des enquêteurs qui tentent de prédire le futur des joueurs en observant leurs opérations immobilières. En général, c'est voué à l'échec, mais ça ne coûte rien de se renseigner. Sachez par exemple que Paul George, arrivé aux Los Angeles Clippers l'été dernier en provenance d'Oklahoma City, vient de mettre en vente sa maison de Hidden Hills à L.A. pour la modique somme de 9.5 millions de dollars (il l'a achetée 7.4 millions).

Il ne faut pas forcément y voir le signe que "PG13" va prochainement changer de crèmerie. L'ancienne star des Indiana Pacers est du coin et a sans doute simplement ciblé un investissement différent ou un lieu plus pratique pour se rendre au Staples Center, au centre d'entraînement des Clippers ou à la future salle près d'Inglewood. Les plus sceptiques avanceront à juste titre qu'il sera en fin de contrat avec les Clippers en 2021, mais de là à l'imaginer loin de L.A. après tant de temps passé à tourner autour...

En tout cas, les photos publiées par le Los Angeles Times font envie. La propriété fait un peu moins de 1 500 m2 et comporte, bien évidemment, un terrain de basket en extérieur, 7 chambres, 9 salles de bain, une cheminée, deux patios, une salle de cinéma, une cave à vin, une salle de jeux avec un immense billard, une cuisine en U, une pièce principale de 370 m2, bref, une humble bicoque !

Si vous avez quelques économies de côté, n'hésitez pas à négocier avec Paul George. Il n'a pas eu beaucoup de succès précédemment en la matière. L'été dernier sa maison avec vue sur lac dans l'Indiana s'est revendue pour un demi-million de dollars moins cher que son prix d'achat. L'ailier All-Star ne cherche pas à tout prix la plus-value.

Cette saison, avant la suspension des matches en raison de la pandémie de Covid-19, Paul George tournait à 21 points et 5.7 rebonds en 42 matches avec les Clippers. La saison dernière avait été sa meilleure avec OKC, puisqu'il avait terminé 3e du classement du MVP, avant d'être tradé près de là où il a grandi, à Palmdale, contre Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et des picks jusqu'en l'an 3 000.