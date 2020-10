NBA 2K21 : toutes les notes et les réactions de Lillard, Tatum, Morant, PG…

Avec la sortie prochaine de NBA2K21 sur consoles nouvelle génération, les développeurs du jeu dévoilent petit à petit les nouvelles notes des joueurs. Et comme toujours, les ratings font sacrément parler les gamers et... les joueurs eux-mêmes.

Paul George a fait partie des joueurs invités à réagir en direct à l'annonce de leur note avec Ronnie2K. L'ailier des Los Angeles Clippers, qui vit des moments un peu compliqués en ce moment en termes de popularité, a encore pris le risque de voir ses détracteurs se retourner contre lui dans quelques mois...

Paul George avait bien senti le coup en expliquant qu'il pensait hériter d'un 88 (soit 5 points de moins que dans NBA 2K20) dans cette version Next Gen et c'est effectivement le cas. En revanche, en termes d'ambition et d'objectifs, "PG13" a mis la barre très, très haut.

"A la fin de la prochaine saison, je prédis que je serai autour de 95. Et du coup, pour NBA2K22, je serai à 96 ou quelque chose comme ça".

Parmi les joueurs heureux, on peut évidemment parler du cover boy Damian Lillard qui affiche un joli 95. Mais, objectivement, 2K ne pouvait pas faire autrement... marketing oblige.

Jason Tatum a lui réagi sobrement à son très propre 90 rappelant au passage que cela faisait partie de ses objectifs.

"Je me sens bien", a déclaré Tatum par rapport à cette note. "Quand vous vous êtes fixé un objectif avant la saison, et que cet objectif est atteint, ça fait du bien. Vous pouvez alors passer à l'objectif suivant."

Jamal Murray, l'une des révélations des derniers playoffs, semblait lui moins emballé par son 87 (soit 1 point de moins que PG rappelons-le). Même si c'est 3 points de plus que son 84 de NBA 2K20, le meneur de Denver s'attendait visiblement à mieux, même s'il a gardé le sourire.

Jamal Murray moves up to 8️⃣7️⃣ On point? #2KRatings pic.twitter.com/FfWxUsn2Wm — NBA 2K21 (@NBA2K) October 22, 2020

Enfin, d'autres joueurs ont accueilli cette révélation des notes avec un peu plus de... scepticisme. C'est le cas de Ja Morant et Trae Young. Le meneur des Memphis Grizzlies a tweeté en réponse à une question du même Ronnie2K :

"La note que je pense avoir ? Un 72, vu comment vous notez."

Celui des Atlanta Hawks s'est contenté d'un GIF qui en dit long au moment d'évoquer sa possible note sur NBAK21.

@ 2K ratings every year...🤣🤣 pic.twitter.com/smgCNusjj6 — Trae Young (@TheTraeYoung) October 22, 2020

