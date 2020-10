NBA2K21 : LeBron est à nouveau le roi, joli boost pour Jimmy Butler

Le 10 novembre prochain, la version Next Gen de NBA2K21 sortira sur les consoles nouvelle génération. Qui dit nouvelle version, dit aussi nouvelles notes ! Les ratings de 2K déchaînent généralement les passions - pas toujours en bien - et titille fréquemment l'ego des joueurs. On connaît celui de LeBron James, qui derrière un comportement globalement très humble, a autant d'amour-propre et une aussi haute estime de lui-même que les autres légendes du jeu.

Le "King" sera ravi d'apprendre que sa victoire en Finales NBA 2020 avec les Los Angeles Lakers va lui permettre de se retrouver seul en tête du classement des joueurs les mieux notés de NBA2K21. S'il avait bouclé l'opus 2020 à égalité avec James Harden sur une note de 97 et entamé le 2K21 sur consoles ancienne génération avec le même rating ex-aequo avec le double MVP Giannis Antetokounmpo, il y a du changement. LeBron s'est vu attribuer la note de 98.

NBA 2K21 sur les consoles nouvelles générations, quel trailer INCROYABLE !

Jimmy Butler, qui a été un rival féroce durant les Finales, a logiquement été boosté. Lorsqu'il portait le maillot des Philadelphie Sixers, "Jimmy Buckets" était noté à 89. Grâce à son run sublime avec le Miami Heat et son changement de statut dans la ligue, l'ancien joueur des Chicago Bulls est désormais à 93. Jamal Murray, excellent avec les Denver Nuggets jusqu'en finale de Conférence, passe de 85 à 87.

On ne connaît pas encore toutes les notes de cette version Next Gen de 2K21, mais elles tomberont au compte-gouttes d'ici la sortie du jeu.

LeBron James affiche une régularité au haut niveau assez folle, aussi bien dans la réalité que sur le plan virtuel. Subsiste l'énigme de 2016, où les développeurs lui avaient donné la note de 94, quelques mois avant le sacre le plus marquant de toute sa carrière contre les Golden State Warriors. Jugez plutôt.

LeBron is the No. 1 player on @NBA2K at 98 overall 👑 2004 - 78

2005 - 88

2006 - 97

2007 - 98

2008 - 97

2009 - 98

2010 - 96

2011 - 97

2012 - 98

2013 - 98

2014 - 99

2015 - 98

2016 - 94

2017 - 96

2018 - 97

2019 - 98

2020 - 97

2021 - 98 pic.twitter.com/yx2RDhN0Ub — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2020



2021 - 98