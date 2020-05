Rien n'est fait, mais il semblerait bien que l'on se dirige vers une reprise de la saison NBA. Selon ESPN, la réunion entre Adam Silver et les propriétaires de franchises mardi, a débouché sur un optimisme généralisé.

Silver avait au préalable sondé le syndicat des joueurs et en a déduit que la majorité d'entre eux étaient prêts à reprendre si les conditions sanitaires étaient réunies. La NBA pense pouvoir être bientôt prête à imposer un protocole de tests aux 30 équipes et à créer la fameuse "bulle", à Orlando ou Las Vegas, qui permettrait aux franchises de disputer les rencontres dans un même lieu sans prendre de risques majeurs en allant aux quatre coins du pays.

On ne sait pas encore sous quel format cette saison reprendrait - à savoir une reprise simple à partir de là où elle s'est arrêtée ou un tournoi pour déterminer les derniers qualifiés pour les playoffs - ni à quel moment les opérations reprendraient. Il faudra évidemment que tous les joueurs aient pu bénéficier de conditions d'entraînement normales pendant plusieurs semaines. Pour l'heure, 22 des 30 centres d'entraînement NBA auront ouvert d'ici lundi.

En attendant, il est très probable que la décision de rejouer intervienne d'ici 2 à 4 semaines, pas plus. Ce qui, en ajoutant 3 à 4 semaines de préparation physique, permettrait une reprise possible à partir de la fin du mois de juin, évidemment dans des matches à huis clos.

Ce n'est pas officiel, mais on commence à penser qu'il y aura bel et bien de la NBA cet été. On attend quand même que le comité scientifique avec lequel collabore la ligue valide toute cette hypothétique mise en place. Le temps est long et l'absence de basket pesante. Mais on ne veut évidemment pas que la saison redémarre à n'importe quel prix, surtout pas celui de la santé de qui que ce soit.