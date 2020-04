Voici désormais plus d'un an que le rappeur Nipsey Hussle a été fauché en pleine ascension et son ombre continue de planer sur sa ville natale, Los Angeles. A l'occasion de l'anniversaire de sa mort, la chaîne Hard Knock TV a ressorti un interview conséquente dans laquelle il parlait notamment des liens qui pouvaient le lier à certaines stars NBA, à commencer par LeBron James et Isaiah Thomas.

« Je me suis rendu compte que, globalement, les athlètes étaient réceptifs au message que je véhicule », explique-t-il.

« Et puis il faut dire que souvent on vient du même environnement, on a connu les mêmes difficultés. La seule différence, c’est qu’ils s’en sont sortis en utilisant leurs talents sur le terrain alors que nous c’est par notre art. Le message et la motivation qu’il peut procurer peuvent être utilisés comme inspiration dans leur sport ou bien simplement pour essayer d’améliorer ses conditions de vie : devenir un boss, tirer le maximum de ton potentiel, te lancer systématiquement de nouveaux défis, je pense que toutes ces choses-là sont présentes dans le message que symbolise le marathon.

Mais tu sais, ça marche aussi dans l’autre sens. Parfois, quand on est en studio, on coupe le son et on regarde les playoffs ou bien des perfs de légende et on se dit ‘‘Regarde un peu comme il était dans la zone !’’. On s’influence et on se pousse mutuellement. »

Parmi les joueurs NBA avec lesquels il entretenait une relation privilégiée, on compte notamment Isaiah Thomas qu'il expliquait connaître depuis bien longtemps.

« Je connais Isaiah Thomas depuis qu’il était à la fac. Quand il était à Seattle, il venait aux concerts avec Nate Robinson. Ils font partie des mecs qui m’ont soutenu dès le début, dès l’époque des premières mixtapes. De le voir grimper les échelons en NBA, mettre la misère aux gars comme il le faisait l’an dernier et accroître sa valeur marchande comme ça, ça me fait beaucoup penser à la manière dont ma carrière à moi a évolué. Il a prouvé ce dont il était capable. Ce n’est pas comme si on l’avait choisi pour être mis dans cette position, il a montré sa valeur par lui-même et il a surmonté bien des obstacles pour y parvenir. C’est vraiment mon gars. »

Mais ce qui distinguait Nipsey Hussle de bien des rappeurs, c'est l'impact qu'il avait décidé d'avoir au niveau local, en permettant l'éclosion de différents business au sein même de son quartier d'origine, Compton, et de l'aide qu'il avait pu fournir à des jeunes issus des quartiers difficiles de L.A. en finançant notamment une pépinière d'entreprise. A ce niveau, les parallèles sont nombreux avec LeBron James, qui a d'ailleurs souvent mis en avant la musique de Nip.

LeBron James écoute Nipsey Hussle avec Chris Paul et Russell Westbrook

« LeBron connait parfaitement son rôle et il le prend à bras le corps, de ce que je peux voir, et j’essaie d’en faire de même. Quand tu es dans une position de leadership et que tu as des ressources à disposition, tu te dois d’en profiter pour faire avancer les causes dans lesquelles tu crois. On se ressemble pas mal, de ce point de vue là. Mais on n’a jamais vraiment eu de discussion à ce sujet. C’est plus un rapport de respect ou se dit ‘‘Bravo mec, tu déchires. Continue comme ça à fond et continue de représenter’’. »

Un respect mutuel dont LeBron lui-même avait parlé après la disparition de Nipsey Hussle. Nip n'est plus, mais le marathon continue...

L'interview intégrale de Hard Knock TV

