Derrière la manette, Patrick Beverley est exactement comme sur un terrain de basket. Déchaîné. Insolent. Chambreur. Toujours en train de parler. Le petit meneur des Los Angeles Clippers, réputé pour sa ténacité, a muselé Hassan Whiteside lors de leur entrée en lice dans le tournoi NBA 2K hier soir. Une victoire de Beverley, qui avait pris les Milwaukee Bucks, contre les Los Angeles Lakers de Whiteside. Et alors qu'il commençait à creuser l'écart, le vétéran - filmé en même temps - n'a as arrêté de gesticuler, d'encourager ses joueurs et de fêter leurs paniers. Le pire, c'est qu'il défend vraiment bien dans le jeu vidéo ce qui n'est pas toujours si facile sur 2K.

Patrick Beverley with the double-digit lead and now here comes the trash talk 😂😂 pic.twitter.com/x6kwqf036Z

— TSN (@TSN_Sports) April 4, 2020