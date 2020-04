Afin de divertir les fans mais aussi les joueurs, pas habitués à rester enfermés aussi longtemps, la NBA a organisé un tournoi sur... NBA 2K. 16 joueurs ont ainsi été retenus pour participer à la compétition. Avec des matches à éliminations directs et des têtes de série. Kevin Durant héritait du statut de numéro un (les classements ont été définis par la note du joueur en question dans le jeu vidéo). Et il était donc opposé à Derrick Jones Jr. Un match-up défavorable puisque l'ailier du Miami Heat a battu la superstar des Brooklyn Nets (78-62).

@KDTrey5 you know damn well you can’t play these 90s babies in video games. Every kid born after 95 is a top chef

— Evan Turner (@thekidet) April 4, 2020