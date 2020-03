Si vous avez accès à ESPN et que vous êtes fan de NBA2K, cette nouvelle devrait vous faire plaisir par les temps qui courent. Alors que la saison NBA n'est évidemment pas près de reprendre à cause des risques liés au coronavirus, un tournoi en ligne sur le célèbre jeu vidéo va être organisé entre 16 joueurs de la ligue vendredi et diffusé la chaîne n°1 du sport US.

Si tout se passe comme prévu, le tournoi sera lancé ce vendredi et durera 10 jours. Selon Yahoo Sports, Donovan Mitchell, l'arrière du Utah Jazz, et DeMarcus Cousins, le pivot free-agent, y participeront. D'autres noms de gamers seront dévoilés au compte-gouttes. Y aura-t-il les deux dernier cover athletes de NBA2K, Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo ?

On est tellement en manque de basket que voir les joueurs se friter un peu, même virtuellement, ne nous fera pas de mal.Les Phoenix Suns avaient été les premiers à diffuser leurs matches virtuels sur Twitch ces derniers jours et le succès de leurs streams a probablement encouragé la NBA, 2K Sports et ESPN a en faire quelque chose de plus ambitieux.