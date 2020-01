Coup d'arrêt pour Luka Doncic. Le Slovène s'est fait mal lors d'un entraînement des Dallas Mavericks. Il s'est à nouveau blessé à la cheville, selon les informations rapportées par Marc Stein. Il avait déjà manqué 4 matches pour la même raison il y a un mois. Doncic va désormais observer une période de repos. Il ne s'est pas déplacé avec ses coéquipiers à Houston et il ne devrait pas jouer non plus contre Atlanta ce weekend.

C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les Mavericks. Doncic tourne à quasiment 29 points mais aussi 9 rebonds et 9 passes de moyenne depuis le coup d'envoi de la saison.