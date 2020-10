Quand Austin Rivers apprend le sexe de son enfant en… dunkant

La femme d’Austin Rivers attend un heureux événement et le joueur des Houston Rockets sera donc bientôt papa. Mais il ne savait pas encore si le bébé serait une fille ou un garçon. Avec une façon plutôt originale de découvrir le sexe de l’enfant : un alley-oop entre la mère et le père. Pardon ? Oui, une passe pour un dunk. Comment est-ce possible ? Avec une balle remplie de poudre. Bleue pour un garçon, rose pour une fille (oui, on sait c’est cliché).

Austin Rivers was looking out for that LeBron chasedown block during his baby’s gender reveal 😂 (via @AustinRivers25, h/t @theScore) pic.twitter.com/yEwKteHzvX — SportsCenter (@SportsCenter) October 13, 2020

Ball don’t lie. Ça sera donc un mini Austin Rivers, lui-même un mini Doc Rivers. On note que le joueur avoue avoir eu peur que LeBron James déboule soudainement pour le contrer par derrière. Dans ces cas là, la règle est formelle : le King serait automatiquement devenu le père du gamin.