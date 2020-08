Qui gagnerait un improbable concours de tirs à 9 mètres ?

Stephen Curry nous a fait vibrer pendant des années en envoyant des bombes artisanales à neuf, dix, voire douze mètres du cercle. Ce que Damian Lillard s’est évertué à reproduire, lui aussi. Avec brio. Ils sont les deux principaux artificiers en NBA. Mais lequel serait le plus fort sur un concours à très, très longue distance ? Un débat lancé par ESPN.

We all know this needs to happen 🍿 pic.twitter.com/zQQ7DDBXfu — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 19, 2020

Damian Lillard est le plus impressionnant en ce moment – on n’a plus vu Curry à son meilleur niveau depuis un an – et on serait donc tenté de miser sur lui. Mais Davis Bertans ne veut pas être oublié de la discussion.

Lillard est celui qui a le plus planté à plus de neuf mètres cette saison. C’est aussi celui qui a le plus tiré de cette distance. 86 paniers en 207 tentatives. Un incroyable 42% de réussite. Mais Bertans est encore plus adroit, sur un échantillon plus faible : 45 sur 91 (49%).

Someone wanna tell Kyrie he needs to guard Bertans out there? #RepTheDistrict pic.twitter.com/eWC3yIiR5G — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) February 2, 2020

Dans tous les cas, ce sont là deux shooteurs phénoménaux.