La statistique ahurissante sur les tirs de Damian Lillard

Damian Lillard plante tellement de paniers lointains qu’il est désormais surnommé « logo Lillard ». Avec encore un tir spectaculaire cette nuit – et clutch en plus – proche du milieu de terrain. En première intention. Une machine. C'est-à-dire qu’à force de bosser ce shoot inimaginable pour le commun des mortels (disons que le coach te sort direct…), il est devenu une machine de cette distance. Mais vraiment. Avec 54 tirs à plus de 9 mètres, il est de loin celui qui a inscrit le plus de trois-points d’aussi loin sur une saison NBA. Et en plus à 42% de réussite !

Most shots made in a season from 30 feet or more in NBA History

Damian Lillard - 54 at 42.5%

Trae Young - 38 at 36.5%

Trae Young - 24 at 34.3%

Stephen Curry - 21 at 46.7%

It’s Dame then daylight pic.twitter.com/Ae3aX06HYo

