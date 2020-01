Il y a quinze jours, Sekou Doumbouya marchait sur l’eau. Le Français se faisait subitement une place dans le cinq majeur des Detroit Pistons et son coéquipier Markieff Morris lui promettait même de devenir le boss de la franchise dans cinq ans. Si la prophétie est encore probable aujourd’hui, la roue a quand même tourné très rapidement pour l’ancien joueur du CSP Limoges. Après 8 matches à 14 points de moyenne, le voilà qui patine : 3,9 points sur les 6 dernières rencontres. Malgré ses difficultés, et notamment sa maladresse aux tirs, Dwane Casey a laissé le rookie dans le cinq majeur, à l’exception d’une sortie contre les Kings en raison d’un retard du jeune homme à une séance de shoots.

Mais hier soir, après une prestation fantomatique de Doumbouya, le coach des Pistons a voulu remettre les pendules à l’heure et il a sorti la sulfateuse.

« Notre rookie a joué 7 minutes et il a eu un différentiel de -20. Je ne sais pas à quel point il faut jouer mal pour arriver à ça. On a besoin qu’il joue avec un peu plus de passion parce qu’il a perdu cette détermination qu’il avait quand il jouait contre LeBron lors des deux premières semaines. C’est un jeune joueur et ça reviendra. Il y a des choses qu’il a besoin de comprendre sur ce que signifie être pro. Il doit grandir. Il a du talent, c’est sûr. On doit continuer de le développer en tant que basketteur mais aussi en tant que jeune homme. »

Sekou Doumbouya a joué seulement 8 minutes hier soir et il n’a pas marqué le moindre panier. Il va devoir se reprendre, sous peine de se retrouver à nouveau en G-League. Mais l’a dit Casey, le talent est là. Ça viendra.