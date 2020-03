Shareef O’Neal place des dunks monstrueux… à la maison

Lorsque l'on porte le même nom qu'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de la NBA, les espoirs autour de vous sont forcément énormes. Pourtant, les "fils de" ayant réussi de grandes carrières pros, ne sont pas légion. Le fils de Shaquille O'Neal, Shareef O’Neal, n'avait pas brillé pour ses débuts très attendus à UCLA, loin de là... C'était même, disons-le, une grosse déception. Pour lui aussi. Si bien qu'en début d'année, il a créé la surprise en annonçant qu'il quittait UCLA pour rejoindre LSU, la fac avec laquelle son imposant père avait brillé pendant trois saisons. Pas certain que ce choix lui crée moins de pression, mais après tout, laissons lui le bénéfice du doute. Rappelons également qu'il avait été opéré du coeur en 2018 et que ce genre d'intervention laisse des traces.

Quoi qu'il en soit, avec l'arrêt de la NCAA, Shareef O’Neal est retourné à la maison familiale pour se confiner, comme tous les californiens. Evidemment, les conditions ne sont pas celles de monsieur tout le monde et cette vidéo de bloc party dans la cuisine familiale laisse imaginer les conditions de vie de la famille O'Neal. Au delà de la cuisine, Shareef O’Neal peut aussi bénéficier du terrain maison pour s'entrainer et notamment bosser ses dunks. Et la dessus, il nous a rassuré, il ne semble pas avoir perdu de jump !