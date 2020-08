Spencer Dinwiddie explique pourquoi Kawhi Leonard ne sera jamais cité comme le GOAT

Kawhi Leonard a déjà gagné deux titres avec deux franchises différentes. Il est l’un des plus jeunes lauréats du trophée de MVP des finales. Il a mené les Toronto Raptors à leur premier titre. Son style de jeu rappelle Kobe Bryant – et donc Michael Jordan. C’est un tueur, clutch, déjà sacré deux fois DPOY. Et à 29 ans, il a encore le temps de renflouer son palmarès. Surtout après avoir signé aux Los Angeles Clippers. Quelle serait sa place dans l’Histoire avec quelques bagues de plus ? Peu importe le nombre, Spencer Dinwiddie estime que l’ailier ne sera jamais perçu comme le GOAT.

« Nike est la plus grande entreprise de l’Histoire en termes de marketing. Si vous étudiez de près les athlètes qui sont cités comme le GOAT, vous verrez qu’ils ont tous un dénominateur commun : Nike. LeBron, Kobe, MJ. Nike sait faire du story-telling mieux que n’importe qui. »

I said what I said 🤷🏾‍♂️ https://t.co/Yx2nQ9huPo — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) August 26, 2020

L’avis de Spencer Dinwiddie, qui s’intéresse de très près au marketing, est très intéressant. Kawhi Leonard était autrefois chez Nike avant de changer pour New Balance. Il est peut-être le joueur le plus fort de la ligue mais il n’est pas le plus populaire. Et donc rarement présenté comme le plus grand.

