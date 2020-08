LeBron James et Kawhi Leonard, superstars prêtes à tout arrêter

Unis mais paradoxalement divisés. Les joueurs NBA n’ont pas su se mettre d’accord sur la stratégie à adopter après une première réunion hier, suite à la décision des Milwaukee Bucks de boycotter la rencontre du soir. Plusieurs acteurs de la ligue ont pris la parole, dont les superstars LeBron James et Kawhi Leonard. Ils auraient tous les deux défendu l’idée de mettre fin à la saison en boycottant les playoffs.

Sources: Lakers forward LeBron James and Clippers forward Kawhi Leonard both spoke up in the players meeting Wednesday night and were adamant about not playing the rest of the playoffs and they wanted change. The players will have another meeting at 11 am East time Thursday.

— Brad Turner (@BA_Turner) August 27, 2020