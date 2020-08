Des joueurs des Raptors prêts à quitter la bulle ?

Avant la décision soudaine des Milwaukee Bucks de boycotter le Game 5 de leur série, un mouvement suivi par d’autres équipes, les Toronto Raptors et les Boston Celtics jaugeaient déjà leurs options pour protester après un nouveau scandale lié aux violences policières.

NBA : Boycott des joueurs, toutes les rencontres de la soirée reportées !

Jacob Blake, un homme noir non armé, s’est fait tirer dessus par des policiers, à bout portant et à sept reprises, dans le dos, devant ses enfants. Une affaire qui émeut évidemment les joueurs NBA (et pas que…). Touchés, révoltés, les membres des Raptors et des Celtics envisageaient donc de ne pas disputer leur rencontre. Les Bucks les ont devancés. Mais d’autres actions pourraient encore être prises. Selon Nick Nurse, le boycott n’était pas la seule solution imaginé par l’équipe de Toronto.

« J’ai entendu quelques uns de nos gars dire qu’ils hésitaient à rentrer chez eux. Je ne sais pas si c’est un sentiment global au sein de l’équipe. »

En tout cas, il paraît très peu probable que les Raptors jouent contre les Celtics ce soir. C’est trop tôt. L’émotion est encore trop forte. Surtout que les joueurs doivent se réunir à 17h (heure française) pour décider de la suite des opérations. Mais il semble évident que certains joueurs – pas seulement à Toronto – sont prêts à s’arrêter là et à tirer un trait sur le reste des playoffs.