Stephen Curry, son jeu vers une nouvelle évolution ?

Les Golden State Warriors seront l'une des équipes à suivre lors de l'exercice 2020-2021. Après une dernière saison ratée à cause des blessures de Stephen Curry et de Klay Thompson, la franchise californienne compte bien retrouver les sommets. Concernant l'arrière, les premières rumeurs concernant son niveau de jeu sont très rassurantes. Visiblement, Thompson retrouve déjà de bonnes sensations et impressionne son monde. Et de son côté, Curry a visiblement l'intention de tout casser. En effet, le meneur de jeu a prévu une évolution de son jeu pour être encore plus performant.

"C'est un jeune joueur de 32 ans. Il gagne encore en force, en puissance, devient de plus en plus rapide. Habituellement, ce sont pas des choses qu'on voit chez un mec de 32 ans. Il continue d'affiner sa façon de se déplacer, et tous les athlètes se développent à un rythme différent. Pas seulement concernant les qualités techniques, mais aussi sur le développement de son corps. C'est plutôt rare pour un joueur de son âge en NBA", a confié son coach personnel Brandon Payne pour le podcast de NBC Sports.

Comment reconstruire efficacement les Warriors en 5 étapes

Aimé ou détesté, Stephen Curry a révolutionné le jeu en NBA avec sa capacité à faire des différences à longue distance. Comment peut-il encore gagner en efficacité ? Il s'agit d'une très bonne question. Et on a hâte de le voir à nouveau dans ses œuvres...