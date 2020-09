Klay Thompson, de retour et encore plus fort qu’avant ?

Lors des dernières Finales NBA, Klay Thompson a été victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou. Un vrai coup dur pour l'arrière des Golden State Warriors, qui semblait dans le meilleur moment de sa carrière. Plus d'un an après cette blessure, le joueur de 30 ans a retrouvé le chemin de l'entraînement. Le natif de Los Angeles prépare son retour en vue d'une saison 2020-2021 qui s'annonce passionnante pour le renouveau des Warriors. Et visiblement, Thompson a déjà impressionné son monde. En tout cas, son père, Mychal Thompson, paraît séduit par le niveau affiché par son fils.

"Il va très bien. Il joue, va à fond et retrouve ses habitudes de joueur de basket en bonne santé. Donc, il se sent bien. Et je l'ai regardé bosser, et je peux vous dire une seule chose, assez folle d'ailleurs, mais son tir paraît encore meilleur. En réalité, on peut s'y attendre car durant une telle absence, tu ne peux que prendre des tirs en attendant de retrouver ta santé, avant d'être autorisé à reprendre. Mais il semble vraiment prêt. Si la saison avait démarré comme d'habitude, il aurait été capable de reprendre avec Steph et les gars... Steve Kerr est même venu et l'a regardé bosser puis a aussi assisté au match d'entraînement. Donc oui, ils recommencent à jouer. Et Klay rejoue comme avant, il bouge comme avant", a assuré Mychal Thompson pour la radio Sirius XM.

Klay Thompson a vraiment mal vécu sa saison blanche…

Bien évidemment, il faudra voir si Klay Thompson parvient à confirmer cette impression en match. Mais il paraît évident qu'il n'a pas perdu ses qualités de shooteur. Avec Stephen Curry, les Splash Brothers auront la mission de relancer les Warriors après un exercice 2019-2020 raté.