Klay Thompson se sentait au top de sa carrière avant sa blessure

Klay Thompson a été coupé dans son élan lors des dernières Finales NBA en 2019. En l'absence de Kevin Durant, blessé, l'arrière des Golden State Warriors évoluait à un haut niveau face aux Toronto Raptors. Pourtant forfait pour le Game 3, il avait été incroyable sur les matches 4 et 5 avec 28 puis 26 points. En feu dans le Game 6, Thompson comptabilisait 28 points en 12 tirs... avant sa blessure au genou dans le 3ème quart-temps. Victime d’une déchirure des ligaments croisés, le Splash Brother se sentait tout simplement à son meilleur niveau à ce moment-là.

"J'ai senti mon genou, comme s'il avait tourné. Je n'ai jamais senti ça avant dans ma carrière. J'étais tellement frustré, mais j'avais donné mon cœur sur ce match. Sur cette série, sur toute la saison.

Durant ces Finales NBA, je jouais au plus haut niveau de ma carrière", a estimé Klay Thompson lors d'un documentaire consacré à sa rééducation.

Et on partage d'ailleurs ce sentiment. Sur cette série, finalement perdue, Klay Thompson assumait ses responsabilités. Dans le combat, il avait répondu présent et son équipe se reposait beaucoup sur ses exploits. Désormais, pour faire taire les détracteurs des Warriors, le joueur de 30 ans a bien l'intention de retrouver son meilleur niveau.