Klay Thompson veut faire payer les détracteurs des Warriors…

Avec le départ de Kevin Durant, pour les Brooklyn Nets, et les blessures de Klay Thompson puis Stephen Curry, les Golden State Warriors ont connu une saison 2019-2020 compliquée. Victime d’une déchirure des ligaments croisés du genou en juin dernier, l'arrière a assisté, impuissant, aux galères de son équipe. Et le joueur de 30 ans a vu les commentaires se multiplier concernant la fin de la dynastie des Dubs. Dans le cadre d'un documentaire sur sa rééducation, Thompson a affiché son intention de faire payer les détracteurs des Warriors.

"Franchement, ça me tue à l'intérieur quand je vois d'autres équipes, des consultants et des joueurs dire : 'Leur dynastie est terminée, ils ont eu un joli parcours'. J'ai encore tellement à donner à ce jeu. Mais on dit que la patience construit un homme. Je n'ai plus rien à prouver.

J'ai remporté trois titres de champion, j'ai été un All-Star à plusieurs reprises. Et pourtant, je suis tellement impatient de prouver à tout le monde qu'ils ont eu encore tort", a lancé Klay Thompson.

Pour l'avenir des Warriors, la capacité de Klay Thompson à retrouver son meilleur niveau sera essentielle. Si l'arrière parvient à revenir au top, cette équipe risque d'être très dangereuse. Avec notamment Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins pour l'accompagner.