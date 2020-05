Tony Parker a fait profiter des jeunes joueurs de tennis français de son expérience, mercredi, lors d'une masterclass publique organisée par BNP Paribas avec We Are Tennis. Le passage le plus intéressant de l'intervention de l'ancien meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France concerne la raison pour laquelle certains jeunes athlètes souhaitent percer au plus haut niveau.

Son propre exemple d'ascension dans le monde du basket est assez parlant au niveau de la mentalité qu'il considère essentielle au moment de se lancer dans cette voie.

"Quand on est jeunes, à votre âge, l'important ce sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Les jeunes d'aujourd'hui ne se concentrent que sur le résultat, quand on lève le trophée... Ils oublient un peu tout ce qui se passe avant, le process qu'il faut pour en arriver là.

Quand je fais des camps de basket, ça me dérange toujours quand la première question des jeunes c'est : 'Ça fait quoi d'être connu ?' ou 'Ça fait quoi d'avoir de l'argent et d'être riche ?' Je n'ai jamais joué au basket pour ça. J'étais passionné et ce que je voulais c'était être le meilleur meneur du monde.

Il faut savoir pourquoi tu joues et si tu joues pour les bonnes raisons. Quand tu joues pour les bonnes raisons, tu n'as pas l'impression de faire des sacrifices ?", a expliqué Tony Parker.

Au passage, "TP" a confié qu'on pourrait prochainement le voir dans le monde du tennis, alors qu'il est déjà président de l'ASVEL et annoncé comme le successeur de Jean-Michel Aulas aux manettes de l'Olympique Lyonnais à moyen terme.

