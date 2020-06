Trae Young chez Klutch Sports, les Hawks doivent-ils s’inquiéter ?

En quelques années, Klutch Sports et Rich Paul, l'ami de LeBron James, sont devenus incontournables en NBA. De plus en plus de talents de la ligue rejoignent l'écurie et le cercle d'influence du "King" et de ses proches. Puisque l'objectif est d'enrôler toutes les stars de la nouvelle génération, il est logique que l'agence se tourne maintenant vers l'un de ses probables représentants : Trae Young.

Selon Yahoo Sports, le meneur des Atlanta Hawks a décidé de quitter Octagon, qui le représentait depuis son arrivée dans la ligue en 2018, pour rejoindre Klutch Sports. Sa décision n'est pas encore officielle, mais tout semble indiquer que le choix du All-Star sera celui-ci. Omar Wilkes, l'agent qui s'occupait de Trae Young depuis sa Draft, a en effet récemment quitté Octagon après avoir accepté un poste de cadre chez Klutch Sports. Rich Paul, lui, passerait PDG, tout simplement.

Cette décision doit-elle inquiéter les Hawks ? Pas pour le moment. On repense forcément au coup de poker d'Anthony Davis, via Rich Paul, lorsqu'il a tenté de forcer la main aux New Orleans Pelicans avant la deadline des trades en février 2019. Si les choses ne se passent pas aussi bien qu'il l'espère en termes de progression avec Atlanta et que Trae Young a envie d'autre chose, il a sans doute frappé à la bonne porte...

Sans verser dans le complotisme - il n'y rien d'illégal là-dedans par ailleurs - l'ombre de LeBron James plane toujours sur les différents moves réalisés par Klutch Sports. Comment ne pas se demander si LeBron n'a pas pour ambition de rameuter Trae Young à L.A. dans quelques années en s'appuyant sur un agent commun ?

Les stats de Trae Young avec Atlanta