🎙️ Ep #154 – Les 10 choses qu’on attend le plus pour la saison NBA

Shaï Mamou et Théophile Haumesser établissent un Top 10 des choses qu'ils ont le plus hâte de voir la saison prochaine en NBA.

Des interrogations autour de JJ Redick et des Lakers au potentiel des San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama, en passant par la situation des Mavericks, du Thunder et bien d'autres choses encore, voici les 10 choses qu'on attend le plus en NBA la saison prochaine.

Le podcast sur YouTube

🎙️ Power Ranking (bien trop précoce) : Les 15 meilleures équipes NBA – Ep #153