Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser se proposent de répondre à toutes vos questions. On discute de l'attitude de Victor Wembanyama, de la saison à venir de Luka Doncic, de la "mentalité américaine", de Kevin Durant et de bien d'autres choses.

🎙️ Portland Trail Blazers : c’est quoi le projet ?