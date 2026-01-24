Shaï Mamou et Théophile Haumesser répondent à toutes vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de Stephen Curry et des Hornets, de Giannis Antetokounmpo, de Chris Paul, des Spurs et de plein de choses encore ! Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️Comment les Chicago Bulls pourraient redevenir sexy ?