🎙️ Victor Wembanyama dans le Top 5 du MVP cette saison ?

C'est l'heure de répondre à toutes les questions basket et NBA qui vous tiennent éveillé la nuit. Voici Ce à Quoi il Fallait Répondre.

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser se proposent de répondre à toutes vos questions. On discute de Victor Wembanyama, du prodige Mohamed Dabone, des Boston Celtics, de Ben Wallace, de Stephen Curry et de bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

thini thiel
Ben tant que les Spurs seront nuls, il le sera pas
