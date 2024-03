0 point et -40 de +/- : Tyrese Haliburton a vécu un calvaire

On ne sait pas s'il avait la gueule de bois après son anniversaire ou s'il lutte toujours contre des problèmes physiques qui l'empêchent d'être à 100%, mais Tyrese Haliburton a probablement vécu le pire match de sa jeune carrière en NBA cette nuit à New Orleans. Non seulement les Pacers ont été écrabouillés par les Pelicans (129-102), avec un 1er quart-temps historique où Indiana a encaissé 48 points, mais en plus le meneur All-Star a pris le bouillon. Haliburton n'a joué que 23 minutes - le match étant plié rapidement - mais sur ce laps de temps il n'a pas inscrit le moindre point (0 point à 0/7), n'a donné que 3 passes et a fini avec un +/- hallucinant de -40.

Rick Carlisle s'est montré protecteur en conférence de presse d'après-match en rembarrant toutes les questions autour de la performance de son meneur.

"C'est un problème de performance des Pacers, pas de Tyrese. N'en faites pas tout un truc autour de Tyrese. Je sais que c'est mieux pour les gros titres, mais laissez-le, n'allez pas sur ce terrain-là. Le problème, c'était toute l'équipe des Pacers".

Tyrese Haliburton a dû faire quelques cauchemars impliquant Herb Jones dans la foulée du match, tant le joueur des Pelicans l'a verrouillé.

Haliburton restait sur trois bonnes performances individuelles avec 30 passes et seulement trois pertes de balle au total. Prochaine occasion de se relancer : dans la nuit de dimanche à lundi à San Antonio.