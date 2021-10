Le FBI vient de faire une prise groupée qui touche de plein fouet 18 anciens joueurs NBA. Selon Jonathan Dienst de NBC News, ils ont tous été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur une fraude qui leur a permis de toucher près de 4 millions de dollars illégalement via le NBA Health and Welfare Benefit Plan, un programme pour aider les joueurs et anciens joueurs de la ligue.

Le nom de la plupart des accusés sera forcément familier pour beaucoup de fans des années 2000 et 2010. Ainsi, on retrouve dans la liste des accusés :

- Tony Allen, champion NBA avec Boston et joueur emblématique de Memphis

- Shannon Brown, champion avec les Lakers, surnommé "Human Trampoline" pour sa détente

- Glen "Big Baby" Davis, champion avec les Celtics et célèbre pour ses crises de nerf en plein match

- Darius Miles, ex-sensation des Clippers à la carrière écourtée, reconverti dans le monde du podcast avec Quentin Richardson dans l'excellent "Knuckleheads"

- Ruben Patterson, membre éminent et turbulent des Jail Blazers

- Sebastian Telfair, sensation en high school à New York et joueur des Wolves déjà passé par la case prison

- Will Bynum, l'ancien meneur des Detroit Pistons

- Tony Wroten, récemment aperçu en France pour une pige ratée à Pau, ancien arrière au crossover dévastateur à Memphis notamment

- CJ Watson, ex-meneur des Chicago Bulls

- Mais aussi Alan Anderson, Antoine Wright, Eddie Robinson, Gregory Smith, Jamario Moon, Milt Palacio, Melvin Ely, Terrence Williams et Chris Douglas-Roberts.

La nouvelle est encore fraîche et on ne connaît pour le moment ni la date de la tenue d'un éventuel procès, ni les faits exacts reprochés aux 18 prévenus.

BREAKING: 18 former NBA players have been arrested and charged federally for defrauding the NBA’s Health and Welfare Benefit Plan out of approximately $4,000,000, law enforcement officials say.

Reported by @jonathan4ny

and me.

— Tom Winter (@Tom_Winter) October 7, 2021