Oublier une immense déception - et une grosse injustice - en trois heures, telle était la mission des Bleues pour ce match pour le Bronze. En voyant le visage des joueuses de l’équipe de France de 3x3 à leur arrivée, on était rassuré. Et heureusement, car c’était une très grosse équipe qui se dressait devant elles, la Chine, championne du Monde de la discipline.

En tout cas, la fin de match contre les USA semblait oublier et elles ont fait preuve d’entrée d’une très grosse agressivité défensive. Mais en face, c’était pareil, avec un poil plus de réussite offensive. Résultat, les Chinoises démarraient le match sur 5-1.

La vitesse et l’adresse de Lili Wang nous ont fait énormément de mal alors qu’on laissait des points en route. Laetitia Guapo galérant notamment pas mal sur la finition sur les drives. Heureusement, une Migna Touré inarrêtable et quelques paniers de loin de Marie-Eve Paget nous ramenaient à deux longueurs.

Un retard qu’on traînait jusqu’à la fin du match, y compris après un enchaînement de panier assez fou conclus par un 2-pts de Lili Wang et une réponse immédiate de Paget.

Une grosse défense de l’impeccable Migna Touré donnait aux Bleues une dernière chance de combler leurs deux points de retard, avec 3 secondes à jouer. Une incompréhension et une mauvaise passe plus tard, et les filles vivaient une nouvelle fin de match et défaite (14-16) frustrantes.

Rageant…