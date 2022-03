"C'était un contre spectaculaire", a reconnu Doc Rivers. "C'était incroyable", a ajouté Mike Budenholzer. Quelques instants après son geste défensif décisif sur Joel Embiid pour priver les Sixers de prolongation, Giannis Antetokounmpo était lui plus intéressé par le fait de montrer son livre de blagues aux journalistes présents en salle de presse.

Amusé par les jeux de mots de niveau Carambar, le Greek Freak évolue avec un mélange d'insouciance et de sérénité qui le rend encore plus dangereux. Maintenant que le double MVP a été champion, il y a pris goût et veut en retrouver l'ivresse. Son match face à Philadelphie la nuit dernière l'a rappelé. Dans cette partie qui aidera à déterminer les équipes de tête à l'Est avant les playoffs, Giannis a montré quelle emprise il pouvait avoir, même contre un concurrent pour la finale de l'Est.

Avec 40 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 blocks, Antetokounmpo a mouché les Sixers sur leur parquet. Et ce contre, bien entendu, a marqué les esprits. Alors que Joel Embiid pensait pouvoir égaliser tout près du cercle, il a vu l'avion de chasse des Bucks sortir de nulle part et dévier la trajectoire de son lay-up.

Giannis qui Block Embiid pour la win 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dEUxSV9THU — Back2Back (@B2BFR) March 30, 2022

Giannis gets the CLUTCH block in the closing seconds to secure the win for the @Bucks! #FearTheDeer pic.twitter.com/MFQUQfpe29 — NBA (@NBA) March 30, 2022

"J'ai simplement laissé parlé mon instinct. J'ai juste essayé de sauter aussi haut que possible et de réussir une action".

C'est simple le basket, avec Giannis Antetokounmpo. Peut-être qu'il ne faut pas se prendre plus la tête que ça au moment de se demander qui sortira vainqueur des playoffs à l'Est...

